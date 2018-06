JP Morgan schikt in ’London Whale’-zaak

De zaak is bekend geworden onder de naam ’London Whale’. Deze ’walvis’ is de Fransman Bruno Iksil, die zijn bijnaam kreeg vanwege de grote posities die hij innam. Iksil werkte bij de Chief Investment Office (CIO) van JP Morgan in Londen. Die afdeling is speciaal opgericht om de bank in te dekken tegen allerlei verliezen. Maar in mei 2012 liep het even anders. Een miskleun in de derivatenhandel leidde tot een verlies van $6,2 miljard.

Beleggers beschuldigden JP Morgan ervan dat de bank de toegenomen risico’s bij de CIO verborgen heeft gehouden. Zeker omdat topman Jamie Dimon de zorgen ’een storm in een glas water’ noemde.

JP Morgan betaalde eerder al meer dan $1 miljard aan schikkingen in de VS en in Groot-Brittannië.