Jaap Smit vraagt om genade

Jaap Smit temidden van de Chinese ambassadeur Xu Hong en Sybilla Dekker. Ⓒ Foto’s De Telegraaf

,,Het schiet niet op de andersdenkende voor linkse of rechtse gek uit te maken”, sprak Jaap Smit, commissaris van de koning in Zuid-Holland op zijn nieuwjaarsborrel. Zo ook in de politiek: ,,We moeten niet vergeten dat verruwing in de politiek bijdraagt aan de verhuftering in de samenleving.”