‘Openingsverlies voor AEX’

,,De AEX lijkt iets lager te gaan beginnen in navolging van de flinke koersverliezen op Wall Street van voor het weekeinde. De aanhoudende daling van de olieprijzen blijft de handel in de greep houden. De wekelijkse Amerikaanse olievoorraden, die woensdag op het programma staan, worden dan ook met steeds meer aandacht bekeken. Voor de rest lijken de beurzen rustig richting het einde van het jaar te kabbelen", aldus marktanalist Ingrid Eltink van IG Nederland.

Macintosh maakte bekend met geïnteresseerde partijen te onderhandelen over een mogelijke verkoop van het winkelbedrijf. Door de hoge schuldenlast en de slechte marktomstandigheden mogen aandeelhouders echter nauwelijks rekenen op een opbrengst. De gesprekken zijn volgens de onderneming constructief, maar nog niet afgerond.

Chabas

SBM Offshore liet weten dat topman Bruno Chabas nog altijd de steun van de raad van commissarissen geniet, ook nu hij in Brazilië genoemd wordt als betrokkene bij het omkoopschandaal waar de maritiem dienstverlener in verzeild is geraakt. SBM zucht al een paar jaar onder de gevolgen van een groot corruptieschandaal rond het Braziliaanse staatsoliebedrijf Petrobas.

Biotechnologiebedrijf Pharming en zijn partner Hyupjin Corporation hebben in Zuid-Korea goedkeuring gekregen om Ruconest op de markt te brengen. Ruconest mag nu in het land gebruikt worden voor de behandeling van volwassen patiënten met erfelijk angio-oedeem, een ziekte waarbij zacht weefsel kan opzwellen.

Vopak

Tankopslagbedrijf Vopak kondigde afgelopen weekeinde aan overeenstemming te hebben bereikt over de verkoop van zijn drie Britse terminals. De verkoop en het afstoten van een belang in een joint-venture leveren Vopak een eenmalige winst circa 275 miljoen euro. Door de transacties komt er een einde aan de activiteiten van Vopak in Groot-Brittannië.

In het Verre Oosten gingen de aandelenmarkten maandag overwegend omhoog. De Nikkei in Tokio was een negatieve uitzondering en sloot 0,4 procent in de min. Beleggers bleven teleurgesteld dat de Japanse centrale bank afgelopen vrijdag niet met meer maatregelen kwam om de economie te ondersteunen.

Dow Jones

De aandelenbeurzen in New York sloten vrijdag flink in het rood. De Dow-Jonesindex eindigde 2,1 procent lager op 17.128,45 punten. De brede S&P 500 daalde 1,8 procent tot 2005,52 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 1,6 procent tot 4923,08 punten.

De Europese aandelenbeurzen gingen ook met verliezen het weekeinde in. De AEX-index in Amsterdam sloot 1,1 procent lager op 434,15 punten. De MidKap zakte 0,8 procent naar 670,82 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 1,2 procent.

De euro stond maandag voor aanvang van de aandelenhandel op 1,0877 dollar, tegen 1,0840 dollar bij sluiting van de Europese beurzen op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1 procent naar 34,37 dollar. Brentolie zakte 1,5 procent in prijs en kostte 36,35 dollar per vat.