'Vertrouwen in Rolls Royce brokkelt af'

LONDEN (AFN) - Het vertrouwen van invloedrijke beleggers in de gang van zaken bij motorenfabrikant Rolls Royce brokkelt steeds verder af. De krant Sunday Times meldde dat Richard Buxton van hedgefonds Old Mutual Global Investors zijn aandelen in het bedrijf, die hij lange tijd in handen had, verkocht heeft. De omvang van het belang werd niet vermeld.