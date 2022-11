Premium Het beste van De Telegraaf

Column: kostbaar foutje president Lula jaagt beleggers stuipen op het lijf

Door Raoul Leering Kopieer naar clipboard

President Lula. Ⓒ ANP / HH

Nog voordat Lula als president is begonnen, hebben zijn plannen en uitspraken de rente opgejaagd en de Braziliaanse munt omlaag gestuurd. De schade is nog te overzien, maar handig is anders.