Pfizer voorziet omzet van $15 miljard met coronavaccin

Zelfs voor een geneesmiddelengigant als Pfizer is $15 miljard heel veel geld. Vooral dankzij de bijdrage van het vaccin verwacht het Amerikaanse bedrijf dat de omzet en de winst per aandeel dit jaar met meer dan 40% zullen stijgen tot grofweg $60 miljard respectievelijk $3,20. Op het eerste oog lijkt het dan ook vreemd dat de beurskoers dinsdag een paar procent zakte tot onder $35, zeker omdat deze in de afgelopen twaalf maanden per saldo al stabiel bleef.

Onzeker toekomstbeeld

Andy Acker, beleggingsstrateeg van Global Life Sciences en Biotechnology bij Janus Henderson Investors, wijst op het onzekere toekomstbeeld. „De grote vraag is in hoeverre deze extra omzet in de komende jaren eveneens gerealiseerd kan worden. Dat is heel onduidelijk. Misschien kan een nieuw vaccin op termijn voor een extra impuls zorgen.”

Pfizer zelf stelt wel dat de nu gehanteerde $19,50 per dosis zijns inziens te goedkoop is. „Dit is de prijs die we tijdens de pandemie vragen. Indien deze voorbij is, zullen we deze waarschijnlijk verhogen”, zei financieel topman Frank D’Amelio in een toelichting op de cijfers.

BioNtech, Pfizers Duitse partner bij het coronavaccin, verloor dinsdag ongeveer 2% op de Nasdaq. Voor zijn aandeelhouders was dit echter veel beter te verkroppen, want de beurskoers was in de afgelopen twaalf maanden bijna verviervoudigd. Dit tot groot genoegen van Acker, die reeds in 2017 aandelen kocht toen het bedrijf nog een beursnotering moest krijgen.

Diverse andere biotechbedrijven die zich op de ontwikkeling van een coronavaccin hebben gestort, zijn het afgelopen jaar ook hard gestegen. „Er is al veel ingeprijsd en ik ben optimistischer over andere biotechbedrijven”, stelt Acker. Sowieso kijkt hij positief terug op het afgelopen jaar. „Ik heb nog nooit zoveel innovatie in de sector gezien. Het aantal goedgekeurde nieuwe medicijnen was in de VS met 53 het een na hoogste ooit. Er is een enorme vooruitgang geboekt op gebieden als kanker, zeldzame ziektes, auto-imuunziektes en hemofilie. Deze revolutie zal de komende decennia nog voor veel medische doorbraken zorgen.” De productieproblemen waarmee de ontwikkelaars van coronavaccins nu kampen, vindt Acker niet zorgelijk. „Zij moeten de productie in een zeer korte tijd opschalen. Dat is een enorme uitdaging. Ik zie deze echter als opstartproblemen en verwacht dat de sector vanaf medio dit jaar in staat zal zijn miljarden vaccins op jaarbasis te produceren.”