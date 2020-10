ING vervangt innovatiebaas na centralisatie

Vreugdenhil gaat op 1 januari aan de slag als hoofd van een nieuwe divisie, ING Neo genaamd. De bank centraliseert bij deze divisie alle wereldwijde innovatie-activiteiten in Amsterdam, zo maakte ING donderdag bekend. De ondernemingsraad moet nog akkoord gaan met de nieuwe stap.

Vreugdenhil zal direct rapporteren aan ceo Steven van Rijswijk, maar krijgt geen plek in de management board van ING. Wel vervalt de traditionele functie van chief innovation officer, een post die sinds 2018 wordt ingevuld door Benoît Legrand. De Belg is daarbij ceo van de investeringstak in innovatiebedrijven, ING Ventures genaamd. Beide posities worden per 31 december geschrapt. Welke nieuwe positie Legrand bij ING krijgt, wordt pas later bekend.

ING stelt de innovatie te centraliseren om meer snelheid en impact te kunnen maken om alle nieuwe klantbehoeftes te kunnen voldoen. Vreugdenhil was bij de zakenbank van ING verantwoordelijk voor innovatie, in Singapore, London en Amsterdam.

Bij ING staat overigens nog altijd de positie van chief risk officer (cro) open, sinds Van Rijswijk op 1 juli doorschoof als nieuwe ceo. De risicodirecteur volgde Ralph Hamers op, die overstapte naar het Zwitserse UBS.