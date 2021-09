Advocaten De Brauw verlaten The Rock, maar niet de Zuidas

„We verlaten de Zuidas niet”, reageert managing partner Marnix Leijten van De Brauw op eerdere berichtgeving. De Amsterdamse krant Het Parool noemde dinsdag de verhuizing van het grootste advocatenkantoor van Nederland als een volgende stap in de huidige leegloop aan de Zuidas, aangezien ABN Amro en ABP eerder al verhuisplannen aankondigden.

„Tripolis Park heeft enorme mogelijkheden en past goed bij onze ambities, waarbij de medewerkers in het 157 meter brede gebouw en in campusachtige omgeving elkaar veel makkelijker kunnen ontmoeten. Dat gaat een stuk lastiger in onze huidige smalle, hoge kantoortoren, waar we straks vijftien jaar lang gehuisvest zijn geweest”, zegt Leijten.

Over het prijskaartje van het nieuwe kantoor wil Leijten het liever niet hebben: „Maar geloof me, als het om de kosten gaat, is verhuizen vrijwel nooit goedkoper dan blijven zitten.”

Tripolis Park

Met corona en het nieuwe (thuis)werken na corona heeft het vertrek uit The Rock niks te maken, benadrukt de advocatenbaas. Wel is het nieuwe onderkomen vierduizend vierkante meter kleiner dan de huidige eenentwintigduizend vierkante meter.

Voor een deel is dat te verklaren door de vide in het midden van het huidige pand, waardoor er veel loze ruimte is. „Maar juist dankzij de grote ’footprint’ van Tripolis Park, biedt het nieuwe kantoor straks wel veel meer mogelijkheden om met onze medewerkers bij elkaar te zitten”, aldus Leijten.