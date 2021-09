Adrenaline neemt toe in zinderend Zandvoort!

Het was gisteren de dag van Jumbo, waarvoor tienduizenden supermarktklanten in de winkels een kaartje kochten. ,,Geweldig, toch dit?”, overstemde de enthousiaste Jumbo-topman én coureur Frits van Eerd in de Paddock Club de voorbij knetterende coureurs.

Jumbo-topman Frits van Eerd (r.) met financieel directeur Ton van Veen. Ⓒ Foto De Telegraaf

In de Jumbo-lounge benoemde financiële topman Ton van Veen de race-liefhebbers die Jumbo moest teleurstellen vanwege de corona-maatregelen: ,,Vooral de sta-plaatsen. Want iedereen moet zitten”, zei hij terwijl buiten drommen bezoekers stapvoets langs trokken in de bomvolle doorgang tussen de VIP-lounges en de hoge tribune.

Jumbo-campagne Wim Junte (l.) met Jumbo-bestuurslid Collette Cloosterman-Van Eerd en pr-man Jeroen Sparrow. Ⓒ Foto De Telegraaf

Buiten het hek probeerden velen een kijkgaatje te vinden, onder wie de kameraden André Heijnders en Arjen Westra. ,,Wij zijn uitgeloot, maar we willen toch iets van de sfeer proeven”, zei André.

André Heijnders is uitgeloot. Ⓒ Foto De Telegraaf

Dat lukt natuurlijk beter in de bomvolle ontvangstruimtes van de sponsoren, waar ook Mark Vlijm van Scotch Whiskey Investments te vinden was: ,,Ik trakteer m’n schoonouders op drie dagen circuit!” Zij waren er dolblij met zo’n schoonzoon: ,,Max is zo’n leuke jongen”, zei schoonmoeder Karin Roepan over Verstappen. ,,Zo Hollands, zo heerlijk nuchter!” Verstappen overnacht overigens helemaal niet in het volledig afgehuurde Huis ter duin, maar in zijn tailer op het circuit, wist iemand te vertellen.

Mark Vlijm (m.) met schoonouders Harry en Karin Roepan. Ⓒ Foto De Telegraaf

Aan een andere bar hield Charles van Goch een oogje in het zeil. Zijn bedrijf Mise en Place levert horeca-personeel: ,,Voor corona hadden we 9000 man in dienst . Nu 900.” Onder wie gastvrouwen en bardamesop het circuit. Ook hij ondervindt de gevolgen van de beperking van het aantal toeschouwers: ,,We zouden hier met alle 900 man staan. Nu zijn het er 550.”

Charles van Goch met medewerksters Nienke van der Veer (l.), Jeanine de Vries (m.) en Nina Leguit. Ⓒ Foto De Telegraaf

Jumbo is juist gegroeid in corona-tijd: ,,Zo’n 30 zaken erbij”, zei Van Veen. ,,We zijn nummer twee met 22 procent van de markt.” Nummer één is Albert Heijn: 35 procent.

Zoals ook Max Verstappen nummer één is. ,,Maar Rinus trekt zich aan hem op!”, verzekert vader Marijn van Kalmthout. ,,’De baan kiest zijn eigen winnaars’, zegt Rinus altijd”, zei vader. Hij beschreef hoe een bout de verkeerde kant op rolde bij een bandenwissel, tijdens de laatste Indy 500, de belangrijkste race in de VS. ,,Dat kostte hem de race.” Op zijn telefoon toonde Marijn een foto na Rinus’ zege in Indianapolis.

Rinus van Kalmthout met zijn ouders nadat hij de GMR Grand Prix won. De foto komt van de telefoon van de trotse vader Marijn van Kalmthout.

Jan Smilde, directeur Nederland van Verstappens ploegsponsor Red Bull, genoot in de Paddock Club van het uitzicht op de enorme tribune vol toeschouwers, gekleed in oranje. ,,Red Bull wringt ons wel uit bij de inkoop, hoor”, plaagde Van Veen. ,,De drankjes worden steeds duurder!” Smilde: ,,Hoe denk je dat we dit anders kunnen betalen?”