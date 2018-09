Hoe verbeter ik …… de liquiditeit?

Uit alle academische onderzoeken komt naar voren dat meer kennis van financiën in een betere financiële situatie resulteert. Helaas hebben veel ondernemers weinig financieel inzicht, dus dat betekent ruimte voor verbetering. Weet u hoe u de liquiditeit kunt verbeteren?

's Nachts kunnen slapen!

Liquiditeit is de mate waarin uw bedrijf in staat is om de kortetermijnverplichtingen te voldoen. Dit is belangrijk, want als uw toeleveranciers niet betaald krijgen, stoppen zij met leveren en uiteindelijk stopt uw bedrijf. Ook uw personeel - toeleveranciers van arbeid - wil aan het eind van de maand 'geld zien'.

De voordelen van een goede liquiditeit zijn legio: het betalen van rekeningen is geen probleem, er zullen minder schulden zijn en het verkrijgen van leningen is gemakkelijker. Kortom; op allerlei vlakken ligt het ondernemersrisico lager.

Hoe doe je dat?

Maar dan blijft de vraag: hoe bereik je een betere liquiditeit? De ene kant van de medaille ligt bij de verkoopafdeling. Zij moet enerzijds meer omzet binnen halen, een hogere verkoopprijs bedingen en tegelijkertijd deze inkomsten sneller laten overmaken op de bankrekening. Drie duidelijke punten van aandacht aan de voorkant van uw bedrijfsproces.

Anderzijds verbetert uw liquiditeit ook door strakker naar uw operationele processen te kijken. Door minder verspilling tijdens de productie, door fysieke ruimten beter te benutten en een betere beheersing van de operationele kosten verlaagt u uw uitgaven en verhoogt u dus uw liquiditeit.

En met name dat tweede deel heeft een directe link met de houding en vaardigheden van uw medewerker. Hoe beter u uw personeel instrueert 'zuinig' te zijn (minder verspilling in de breedste zin van het woord), hoe minder kosten u maakt en dus (zeker bij verbeterde omzet / inkomsten), hoe beter uw liquiditeit zal zijn. Het klinkt zo simpel…

Wilt u ook 's nachts weer kunnen slapen, omdat er geen zorgen meer zijn over hoe de rekeningen te betalen? Verbeter dan uw liquiditeit!

PS: heeft u moeite met de financiële kengetalen (als liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit)?

Bekijk dan mijn (gratis) YouTube tutorials! Zoek op 'Makkelijkste Rekenboek' en u krijg teen 17-tal filmpjes over de basis van bedrijfskundig financieel management.