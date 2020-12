WonderWoman trekt bescheiden publiek naar bioscoop

Door corona draaien bioscopen over de hele wereld nog altijd geen of maar heel weinig omzet. Volgens analistenbureau Omdia staat de sector dit jaar op een verlies van $32 miljard. Wonder Woman 1984 kostte $200 miljoen om te maken. Ook Disney liet deze kerst een film op een streamingplatform in première gaan: Soul, dat $150 miljoen nodig heeft om quitte te draaien.

Met alleen bioscoopomzet redden de producenten het nog niet: Wonder Woman 1984 is weliswaar de best presterende film sinds het begin van de coronapandemie (en de duurste film ooit die niet eerst alleen in de bioscoop draait), maar valt in het niet bij de kerstfilms van 2019. Vorig jaar haalde The rise of Skywalker, het laatste deel van de Star wars-serie, alleen al in de VS $177 miljoen binnen in de openingsweek.

Tegelijkertijd heeft volgens Warner de helft van alle abonnees van streamingdienst HBO Max dit weekend naar Wonder Woman 1984 gekeken.

Het plan van Warner Bros om films voortaal tegelijk in de bioscoop en op streamingplatforms te lanceren is niettemin met veel scepsis ontvangen. Zo vindt Christopher Nolan het ’economische nonsens’. Concurrent Sony heeft de belangrijkste nieuwe films al uitgesteld naar 2022.

Warners moederbedrijf AT&T noteert op de beurs van Wall Street licht lager na het bekend worden van de bioscoopcijfers.