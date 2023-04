Honderden reizigers zitten vast door annulering Transavia

„We hebben voor woensdag twee retourvluchten geannuleerd vanuit Valencia en Lissabon. Donderdag gaat het om Malaga”, zo meldt een zegsman aan De Telegraaf. Transavia heeft momenteel niet genoeg vliegtuigen in de operatie om de dienstregeling rond te breien, waardoor er vluchten geschrapt worden. Ook reizigers die terug zouden vliegen vanuit het buitenland, zitten daardoor vast.

Papierwerk en bliksemschade

Transavia heeft voor de zomer vijf vliegtuigen van BlueAir ingehuurd, zoals gebruikelijk in het zomerseizoen. De budgetvlieger heeft het papierwerk voor een aantal toestellen echter nog niet op orde. „Er komt bij de inzet van extra vliegtuigen veel papierwerk kijken, waardoor er nog steeds drie ingehuurde vliegtuigen niet gebruikt kunnen worden. Daarnaast is er bliksemschade aan één toestel en wachten we op onderdelen van Boeing voor een andere reparatie. Het is voor ons een extreme omstandigheid, omdat we maar twee van vijf extra vliegtuigen in kunnen zetten”, aldus de zegsman.

Bekijk ook: Tienduizenden reizigers de dupe door vliegtuigtekort Transavia

Compensatie

Reizigers worden omgeboekt op andere vluchten of zelfs andere luchtvaartmaatschappijen, zo meldt Transavia. Maar het kan zijn dat men zelf nog een hotel moet zoeken voor een extra overnachting. „Het is verschrikkelijk en vervelend”, aldus de woordvoerder. De reizigers hebben recht op compensatie, want de reis wordt vlak voor vertrek geannuleerd. Binnen Europa en tot afstanden van 1500 kilometer moet een vergoeding betaald worden van €250.

Bekijk ook: Reissector verwacht deze zomer weer problemen op Schiphol

Vorige week sloeg de budgetvlieger al aan het annuleren, omdat de vloot nog niet op volle sterkte is. In totaal ging het om 50.000 passagiers, waarvan voor 5000 reizigers uiteindelijk geen alternatief gevonden kon worden. De kosten lopen voor Transavia in de tienduizenden euro’s. Het zou volgens ingewijden niets te maken hebben met de problemen van afhandelaar Viggo, die nog op zoek is naar personeel om de koffers van Transavia-passagiers in het vliegtuig te laden.