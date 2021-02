Bussenfabriek VDL gaat kant-en-klaar toiletten en badkamers bouwen

VDL en Van Wijnen willen met de samenwerking inspringen op de enorme bouwbehoefte die er is. Tot 2030 moeten er in Nederland een miljoen woningen bij komen. Met het industriële bouwmodules zoals de kant-en-klaar badkamers en toiletruimten die VDL gaat produceren voor de bouwer kan de bouwtijd voor een woning worden teruggebracht van 64 dagen naar 24 uur, claimen de twee bedrijven.

Voor industrieconglomeraat VDL is dit de eerste stap in de woningbouw. „De kennis en netwerk van VDL, bijvoorbeeld uit de automotive en met automatisering en robotisering kan worden ingezet voor de productie van onderdelen voor onze toekomstbestendige en betaalbare Fijn Wonen-woningen (remontabele woningen, red)”, zegt ceo Peter van Hutten van Van Wijnen. „Dit product biedt comfortabele woningen die in een snel tempo gerealiseerd kunnen worden.”

"Dit product biedt comfortabele woningen die in een snel tempo gerealiseerd kunnen worden"

De bussenproductie van VDL in Heerenveen wordt vanaf volgend jaar gefaseerd afgebouwd. Dan krijgt de fabriek ook een andere naam: VDL Smart Saces. Alle 150 personeelsleden van Bus & Coach zijn vandaag ingelicht en behouden na omscholing hun baan. Daarbij zullen er ongeveer honderd bij VDL Smart Spaces blijven werken en veertig worden er overgeplaatst naar Van Wijnen, die vlak naast VDL in Heerenveen momenteel een prefab betonfabriek bouwt. Tien werknemers blijven in Heerenveen voor Bus & Coach werken om service te kunnen bieden voor de elektrische stadsbussen van VDL die in het noorden rijden, licht een woordvoerder toe.

Bekijk ook: Recordorder elektrische stadsbussen VDL in Oslo

„Met deze samenwerking met Van Wijnen combineren we de kracht tussen bouw en innovatie in de industrie, houden we onze medewerkers in Friesland duurzaam aan het werk en kunnen we door middel van industrialisatie van het bouwproduces een bijdrage leveren aan de realisatie van betaalbare woningen”, zegt president-directeur Willem van der Leegte van het Brabantse familieconglomeraat VDL Groep.