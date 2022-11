Grootste uitstoter Tata Steel krijgt minder stikstofruimte

„Deze ruimte komt ten gunste van de natuur”, aldus het provinciebestuur. Dat benadrukt dat Tata voldoende stikstofruimte behoudt „om de komende jaren de omschakeling naar duurzame productie van groen staal mogelijk te maken.”

Natuur en gezondheid

Tata Steel is volgens een overzicht dat minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) eerder liet opstellen de grootste industriële uitstoter van stikstof in Nederland. Het gaat dan om stikstofoxiden (NOx). Hoge concentraties van die stikstofverbinding zijn niet alleen slecht voor gevoelige natuurgebieden, maar ook voor de gezondheid.

In de bekendmaking van de strengere vergunning verwijst de provincie naar verzoeken die Mobilisation for the Environment begin dit jaar indiende. De milieuorganisatie had het liefst gezien dat de natuurvergunning van Tata Steel helemaal zou worden ingetrokken, maar dat is volgens Noord-Holland niet nodig.

Tata: ’nemen onze verantwoordelijkheid’

Tata Steel zegt in een verklaring kennis te hebben genomen van het besluit van de provincie. „Wij gaan door met het verminderen van onze stikstofoxide-uitstoot en nemen hierin ook onze verantwoordelijkheid. De belangrijkste investering voor de verdere vermindering van de uitstoot, is de bouw van een zogeheten DeNOx-installatie bij de Pelletfabriek. Deze maatregel is onderdeel van de Roadmap Plus, een pakket aan maatregelen om de impact op de leefomgeving te verminderen. Wanneer de installatie in 2025 in gebruik wordt genomen zal de uitstoot van stikstofoxide voor de gehele site IJmuiden met zo’n 30 procent afnemen ten opzichte van de start van het verbeterprogramma in 2019. Ook brengt onze transitie naar het maken van groen staal met waterstof de uitstoot verder naar beneden.”

Bekijk ook: Winst Tata Steel stort ineen op zwakke staalprijs en hoge kosten

Het staalbedrijf zegt dat ook nog extra reductiemaatregelen worden genomen. „Zo passen we bijvoorbeeld waar mogelijk ons bedrijfswagenpark aan in de vorm van elektrificatie, worden onze locomotieven gemoderniseerd tot emissiearme locomotieven en worden de cv-ketels emissiearm.”