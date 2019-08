Rode koersenborden bij opening Wall Street

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag flink lager geopend. Daarmee is de winst van een dag eerder weer bijna weggesmolten. Beleggers nemen hun toevlucht tot veilig geachte beleggingen als goud en staatspapieren. De opbrengsten op dertigjarige Amerikaanse staatsleningen schommelen rond het laagste niveau ooit. Renteverlagingen in Nieuw-Zeeland en India versterken de zorgen over de wereldwijde economische ontwikkelingen.