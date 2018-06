Vier de vrijheid

Nostalgie

Dit geldt net zo goed op het professionele vlak, waar alleen onafhankelijk denken, tegen de stroom in, kan leiden tot echt goede ideeën, producten of bedrijven. Ook beleggers kunnen zelf denken; zij zouden zich af kunnen vragen of ze niet zijn vastgeroest in oude gewoonten. Velen vinden het moeilijk om strategieën los te laten die ze lange tijd met succes hebben toegepast. Ze zijn nostalgisch en zien een ommekeer in een trend vaak niet aankomen. Beleggers leefden nog in het toen.

Dat gebeurde met het doorprikken van de dot-com-bubble in 2000, het gebeurde toen de banken vielen in 2008 en ook toen de grondstoffenprijzen kelderden in 2011. En nu is het 2015 en ligt een nieuwe vraag op tafel: zal de markttrend van de afgelopen zeven jaar aanhouden?

De vraag stellen is ‘m beantwoorden. In de Verenigde Staten wordt het risico van een economische vertraging door de markt onderschat. De rente zal omhoog gaan, maar de bedrijfswinsten zijn in het derde kwartaal alvast aan een neerwaartse trend begonnen. Eerder waren het de lagere loonkosten en de dalende rente waardoor de bedrijfsmarges stegen, nu is de werkloosheid lager, nemen de loonkosten toe en gaan de bedrijfsmarges onherroepelijk omlaag. Het laatste zetje zal gegeven worden door de hogere dollar.

S&P

Hierdoor zullen investeringen van ondernemingen afnemen, ten koste van de groei in het algemeen. Tenzij een hogere consumptie die rol kan overnemen, maar laat ik daarover zeggen dat het feit dat de Consumer Confidence Index sinds begin dit jaar een dalende curve vertoont niet bepaald tot aanbeveling strekt. Ook de export is te kwetsbaar als bron voor verdere economische groei. Deze slechtnieuwshow is overigens nog niet ingeprijsd in de S&P 500-index, die nog steeds op slechts 2 procent onder zijn recordhoogte staat. Met dank aan de monetaire verruimingen door de Fed, al zal een hogere rente ook de S&P wel op haar knieën krijgen.

Euro omlaag

Een vertraging van de groei in de eurozone lijkt mij voor de komende kwartalen ook redelijk aannemelijk. De positieve effecten van de zeer sterke daling van de euro, de instorting van de energieprijzen, een wat minder streng begrotingsbeleid en het verbeterde sentiment, beginnen aan kracht in te boeten, terwijl het internationale klimaat minder gunstig wordt. Tegelijkertijd vertoont de bancaire kredietverlening, die sinds februari 2014 in de lift zat, nu een groei van hooguit 1 procent op jaarbasis. In oktober viel dat zelfs terug naar 0,4 procent. Mario Draghi zal de euro opnieuw omlaag brengen, om de export te stimuleren en een beetje inflatie te creëren. Maar dat lijkt me eerder een lap- dan een wondermiddel.

Wakker worden

Zeven jaar na de grote crisis van 2008 moeten we constateren dat de aanpak door de centrale banken niet meer heeft opgeleverd dan een magere economische groei, terwijl de aan het financiële systeem verbonden risico's zijn toegenomen. Beleggers zijn nog altijd beneveld door de magische monetaire verruimingen. Het is tijd dat ze zichzelf een plens water in het gezicht gooien en wakker worden. Want de wereld is al veranderd. Nu zij nog.

Didier Saint-Georges is Managing Director en lid van het Investeringscomité van de in Parijs gevestigde vermogensbeheerder Carmignac Gestion.