Coronacrisis begint einde te maken aan huizengekte

Venn Hypotheken en Tulp Hypotheken zijn volgens Oscar Noorlag van Van Bruggen Adviesgroep twee van ’zeker vier hypotheekaanbieders’ die de rente al hebben verhoogd.

„Maar wij verwachten dat er meer zullen gaan volgen”, meldt hij.

Aflossingsproblemen

„Zowel de kortlopende als de langlopende hypotheekrente zal licht gaan stijgen”, verwacht commercieel directeur Menno Luiten van De Hypotheker. „De coronacrisis brengt kredietrisico’s met zich mee, waardoor wij verwachten dat geldverstrekkers dit ook in de rente gaan doorberekenen.”

Voor mensen die al een huis hebben, wil ABN Amro ’zo snel mogelijk’ een regeling invoeren om hun lucht te geven bij financiële problemen door de coronacrisis, kondigt topman Kees van Dijkhuizen aan: „Iemand die met zijn of haar hypotheek in de problemen komt, kan misschien als oplossing de maandelijkse aflossing halveren of een aantal maanden schrappen.”

Van Dijkhuizen benadrukt wel dat de regeling alleen is bedoeld bij coronaproblemen: „Als een klant al voor de crisis in de problemen zat, dan is het ingewikkeld. De oplossing moet passend zijn.”

