Zorgen om financiële stabiliteit Zuid-Afrika

Het hoofd van de aandelenmarkt in Johannesburg vreest dat de stabiliteit van de economie van Zuid-Afrika op de langere termijn in gevaar kan komen door de onrust. President Jacob Zuma verwijderde de minister vorige week woensdag onverwacht van zijn post. Daardoor raakten investeerders in Zuid-Afrika nog nerveuzer omdat het land toch al slecht draait en de kredietwaardigheid in het geding is. De Zuid-Afrikaanse rand zakte naar het laagste niveau ooit en vooral bankaandelen kregen rake klappen.

Zuma probeerde vrijdag de markten gerust te stellen door te zeggen dat het land een verstandig fiscaal beleid zal blijven voeren.