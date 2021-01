Premium Financieel

Belegger op indexraket naar buitenaardse winst

Ook beleggers komen steeds dichter bij planeten. Het aanbod van beleggingen in ruimtevaartbedrijven, met spacereizen, satellietlanceringen en zelfs buitenaardse mijnbouw, groeit sterk. Zoveel zelfs, dat beleggen in een index met zulke fondsen mogelijk is.