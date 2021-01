'Regering-Trump wil Alibaba en Tencent op zwarte lijst zetten'

Het is niet voor het eerste dat Trump en de zijnen Chinese ondernemingen aanpakken. Verschillende bedrijven, waaronder techconcern Huawei staan vanwege vermeende spionagepraktijken al op de zwarte lijst. De laatste tijd worden er steeds meer bedrijven in de ban gedaan.

Door de ondernemingen zelf en door de overheid is nog niet op de berichten gereageerd. Maar beleggers schrokken van het nieuws. Op de beurzen in New York zakten de koersen van Tencent en Alibaba tot meer dan 5 procent.

Laatste weken

Donald Trump probeert in de laatste weken naar zijn presidentschap duidelijk de teugels aan te trekken in de harde lijn richting China. De president heeft met een nieuw decreet ook al transacties met diverse Chinese apps verboden. Dat raakt onder andere betaalapp WeChat Pay van Tencent. Met zijn beleid zorgt Trump kort voor het aantreden van zijn opvolger Joe Biden voor oplopende spanningen tussen China en de Verenigde Staten.

Eerder op de dag werd ook al bekend dat de Amerikaanse beursnoteringen van drie grote andere Chinese bedrijven, namelijk China Mobile, China Telecom en China Unicom Hong Kong, alsnog moeten worden geschrapt. Washington beschuldigde deze bedrijven eerder al van nauwe banden met het Chinese leger.

Alibaba komt uit de koker van de bekende Chinese multimiljardair Jack Ma. Die is de laatste tijd ook in het nieuws omdat hij spoorloos verdwenen lijkt. Hij is sinds oktober niet meer in het openbaar gezien, in samenhang met toenemende druk van Chinese autoriteiten op het bedrijf. Ma zou zich te kritisch hebben uitgelaten over overheidsreguleringen in China. Eerder blokkeerden toezichthouders in het Aziatische land een megabeursgang van Alibaba-dochter Ant Group.