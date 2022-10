DNB: ’Huizenprijzen dalen verder door hogere rente’

„Ik vermoed dat de huizenprijzen zullen dalen. In Nederland worden de huizenprijzen goeddeels bepaald door de financieringsruimte. Die ruimte is afgegenomen en daar horen lagere huizenprijzen bij””, zei Knot. De hypotheekrente is in sommige gevallen gestegen naar tot boven vier procent. Eerder deze maand bleek dat de huizenprijs al gemiddeld 3% was gedaald.

De centralebankpresident maakt zich zorgen over de combinatie van oplopende rente en de zeer hoge inflatie van 17%. Hij vraagt zich af of een recessie erg is nu er veel meer vacatures dan werklozen zijn. „Het is een spanningsveld. Het kan zijn dat een aantal bedrijven hun deuren moet sluiten omdat ze met de huidige energieprijzen niet meer kunnen concurreren. Voor individuele mensen die hun baan verliezen en hun rekening meer kunnen betalen dat een absoluut hard gelag. Dat wil ik niet ontkennen, maar er zijn mindere tijden om je baan te verliezen.”

Het kabinet zorgt volgens Knot echter voor extra olie op het ’inflatievuur’ door de tegemoetkoming voor de energierekening. Het zou onverstandig zijn van het kabinet om alle huishoudens ook volgend jaar een korting te geven van €190 euro op de energierekening. „Dan zet het kabinet de overheidsfinanciën op een onhoudbaar pad.” Hij vindt dat de energiesteun alleen bij mensen terecht zou moeten komen die het echt nodig hebben.

De opkoopprogramma’s van obligaties in de afgelopen elf jaar hebben er voor gezorgd dat de balans van DNB is geëxplodeerd van €80 miljard naar €590 miljard. Daardoor komt de centrale bank zelf mogelijk in de problemen. Het vermogen van DNB bedraagt momenteel €11 miljard, maar door de oplopende rente maakt DNB zelf hogere kosten. Knot: „Het zou kunnen dat de rentebetalingen hoger worden dan ons eigen vermogen. Dat wordt dan negatief en kunnen er geen dividenduitkeringen gedaan worden.” Volgens de DNB-president zal de bank ondanks dat aan de verplichtingen kunnen blijven voldoen.