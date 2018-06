Delta Lloyd sluit op laagste koers ooit

De beurswaarde van Delta Lloyd is dit jaar al voor driekwart verdampt, tot circa 1 miljard euro. Dat is ook het bedrag dat het bedrijf hoopt op te halen met zijn beoogde uitgifte.

Hedgefondsen en andere grote beleggers denken dat de daling nog niet voorbij is. Delta Lloyd is, na staalgigant ArcelorMittal, het meest 'geshorte' fonds in de AEX-index. Het totaal aan shortposities staat inmiddels gelijk aan 8,3 procent van het uitstaande aantal aandelen. Aan het begin van dit jaar was dat nog maar 0,5 procent.