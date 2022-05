Premium Het beste van De Telegraaf

’Schiphol schroeft aantal vluchten in zomer met 30% terug’

Amsterdam - Schiphol wil in de zomermaanden maximaal 90.000 starts- en landingen afhandelen. Woensdag is daartoe per brief een verzoek ingediend bij de zogeheten slotcoördinator. Volgens bronnen rondom de luchthaven gaat dit om een tijdelijke krimp van maximaal 30%.