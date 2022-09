Column: ’Zelfs zonder Draghi zal de Italiaanse schuld Nederland niet schaden’

Premium Financieel

SER-baas Kim Putters bij aantreden: ’Grote zorgen over dieper onbehagen’

De crises stapelen zich op in Nederland. Een woningtekort, een gigantische klimaatopgave, de asielopvang loopt vast, de toeslagenaffaire is nog altijd niet afgewikkeld, hetzelfde verhaal voor de schade door gasboringen in Groningen, er is ruzie met de boeren vanwege stikstof en daar komt nu de toren...