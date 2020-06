’Nu oude patronen herzien’

,,Iedere organisatie zou nu een groep moeten vormen om te bedenken: Hoe verder na de coronacrisis?” Meervoudig commissaris Dorine Burmanje, 15 jaar topvrouw geweest bij het Kadaster, pleit ervoor om niet te blijven hangen bij anderhalve meter afstand en een beperking van het aantal personen. ,,Zo kan de maatschappij er niet uit gaan zien. Wat zijn échte oplossingen?”

Daar wordt al naar gezocht bij de ANWB, waar zij president-commissaris is: ,,Wij hebben een post-corona club. Want zijn we straks nog dezelfde partij als hiervoor? Wij hebben bijvoorbeeld een grote reis-poot. Als we nu geen alternatieven aanbieden, zitten we straks zó weer in het vliegtuig.” Met alle milieu-belasting van dien. Dan gaan we voort op de oude weg. Terwijl de corona-crisis juist mogelijkheden biedt om alles over een andere boeg te gooien: ,,Daarom hamer ik op het momentum. Straks is deze kans voorbij.”

Allereerst stelt Burmanje voor om te overwegen: ,,Wat was van waarde vóór de corona-uitbraak? Wat heb je nou echt gemist.” Vervolgens zouden we wat haar betreft minder in groepen moeten denken: ,,Door het ontstaan van corona hebben we het over de ouderen, over de kinderen, over de kappers, etc. Daardoor worden problemen aangevlogen vanuit het eigen referentiekader. Terwijl ik liever bij elkaar in de keuken kijk om elkaar te kunnen helpen met oplossingen.”

Zo leidde de samenwerking van het Kadaster met de geo-industrie ooit tot nieuwe methodes om ontwikkelingslanden te helpen met eigendomsregistraties. ,,Ik hoop dat we elkaar blijven opzoeken.”

Positief aan deze tijd is, dat die in bepaalde opzichten minder stress oplevert. ,,Dat gejakker is weg. De irritatie van teveel mensen op de wegen. We geven elkaar de ruimte, letterlijk en figuurlijk.”

Wat ons volgens Burmanje nu te doen staat: ,,Ik hoop maar dat we de mix van deze dingen kunnen combineren. Dat we oprecht overwegen wat we willen behouden. Bijvoorbeeld: wat zich leent voor thuiswerken en wat niet.” Zolang we in haar ogen maar gebruikmaken van deze tijd om ons af te vragen: ,,Hoe krijgen we het ritme van negen tot vijf uur anders? Hoe krijgen we het verkeer anders?” Om straks niet terug te vallen in de oude patronen.