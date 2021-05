’Zomers frauderisico dit jaar extra hoog door nepvakanties’

Binnenland

Kantoren mediabedrijf DPG in Nederland en België extra beveiligd

De kantoren van kranten- en televisiebedrijf DPG Media in Nederland worden extra beveiligd met behulp van privé-bewaking, naar aanleiding van de dreiging in Antwerpen. Dat heeft een woordvoerster van DPG in België laten weten. „De kantoren in België en Nederland krijgen extra beveiliging. Omdat er i...