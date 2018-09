Energie en luchtvaart stuwen Wall Street

De Dow-Jonesindex sloot 0,5 procent hoger op 17.574,75 punten. De S&P 500 steeg 0,2 procent tot 2052,23 punten en de Nasdaq won 0,4 procent tot 5045,17 punten.

,,Het koersverloop in de energiesector is de afgelopen weken zeer grillig geweest en de Amerikaanse aandelenmarkten lijken de schommelingen te volgen'', zei een handelaar. ,,Daarnaast zijn alle ogen gericht op de vergadering van de Fed''. De Amerikaanse centrale bank vergadert op 16 en 17 december en besluit dan, zo is de algemene verwachting, tot de eerste renteverhoging sinds 2006.

Hogere rente

Fed-president Janet Yellen gaf vorige week aan dat de Amerikaanse economie klaar is voor een hogere rente. ,,Beleggers zitten echter klem tussen optimisme over de Amerikaanse economie enerzijds en de afkoeling van China en aanhoudende prijsdalingen in de grondstoffenmarkt anderzijds''.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1 procent tot 36,79 dollar, maar olieconcerns ConocoPhillips (plus 1,5 procent) en Chevron (plus 1,9 procent) stonden stevig in de plus. Rivaal ExxonMobil leverde aan het eind van de dag vrijwel zijn gehe Luchtvaartmaatschappijen als Delta Air Lines en United Continental werden tot 3,6 procent meer waard. Ze profiteerden van de voorspelling van brancheorganisatie IATA dat de winstgevendheid in de luchtvaartsector dit jaar uit zal komen op een recordniveau van 33 miljard dollar (30 miljard euro).

Twitter

Berichtendienst Twitter (plus 6,6 procent) kondigde wijzigingen aan waarmee de inkomsten uit advertenties moeten worden opgekrikt. Zorgen over het verdienmodel van Twitter zetten de koers van het bedrijf de afgelopen maanden veelvuldig onder druk.

First Solar was een opvallende daler. De fabrikant van zonnepanelen gaf een tegenvallende prognose af voor zijn winstmarge in 2016 en kreeg een adviesverlaging van zakenbank Needham & Co voor de kiezen. Met een verlies van 7,7 procent was First Solar de sterkste daler in de S&P 500.

De euro was 1,0942 dollar waard, tegen 1,0945 dollar bij het Europese slot.