Zijn de mensen met het hoogste inkomen ook het slimst?

Dat blijkt uit onderzoek van drie sociologen – Marc Keuschnigg van de Linköping University in Zweden, Arnout van de Rijt van de Universiteit Utrecht en Thijs Bol van de Universiteit van Amsterdam.

De sociologen konden dit onderzoek doen dankzij unieke data over Zweedse mannen. Toen daar de militaire dienstplicht nog bestond, deden alle mannen een uitgebreide intelligentietest op het moment dat ze in dienst gingen. Die data is gecombineerd met gegevens over hun inkomen rond hun 40e levensjaar, van de Zweedse belastingdienst.

Lagere inkomens

Bij de lagere inkomens is er wel een verband met intelligentie. Maar vanaf een salaris van €60.000 bruto per jaar verdwijnt dat, terwijl daar de grootste inkomensverschillen zitten. Zo kan het zijn dat mensen die €600.000 op jaarbasis verdienen minder slim zijn dan mensen die €60.000 verdienen.

De topverdieners hadden zelfs een lager cognitief vermogen dan de mannen onder hen. In Zweden verdienen zij zo’n vier keer zoveel als de 90% onder hen gemiddeld. Volgens Bol spelen hier andere factoren een rol. „Geluk speelt hier vermoedelijk een grote rol, en ook het sociale milieu waarin iemand geboren is.”