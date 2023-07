Nettowinst fors gedaald bij FrieslandCampina

De melkprijs die FrieslandCampina aan haar leden moest uitbetalen, was hoger dan de marktprijzen voor vooral boter en kaas. Dat zorgde ervoor dat dure voorraden moesten worden verkocht in een dalende zuivelmarkt. Voorraden die tegen een hogere kostprijs waren geproduceerd. En door koopkrachtverlies daalden de verkochte volumes. Men liet vaker zuivel staan of kocht het huismerk.

Dat is terug te zien in de cijfers van FrieslandCampina. De nettowinst daalde fors, met 94,2% naar €8 miljoen. De omzet steeg met 4,6% ten opzichte van het eerste half jaar van 2022, naar €6,9 miljard.

De melkprijs voor de leden is gestegen ten opzichte van vorig jaar (+0,7%), en kwam uit op €51,70 per 100 kilogram. De prestatieprijs ging wel met 3,9% omlaag naar €50,58. De leden krijgen geen nabetaling over het eerste half jaar.

Marge verbeteren

„De resultaten over de eerste helft van het jaar zijn niet op het niveau dat men van FrieslandCampina gewend is”, zegt nieuwe ceo Jan Derck van Karnebeek. „Het verbeteren van onze wintsgevendheid in 2023 en daarna is dan ook onze topprioriteit. Daarom hebben we kostenbesparingen voor de korte termijn doorgevoerd, zonder daarmee onze lange termijn groeiperspectieven in gevaar te brengen.”

Ook wordt er volgens Van Karnebeek gewerkt aan de strategie om de winstgevendheid structureel te verbeteren. Eveneens van producten waar de zuivelreus nu minder marge op pakt.