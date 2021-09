Werkgevers academische ziekenhuizen bieden personeel 3,5% erbij

„Wij zijn verrast. Er is op de valreep een eerste stap gezet richting één cao voor verpleegkundigen en verzorgdenden. Dit is een uniek moment in de geschiedenis van onze beroepsgroepen”, zegt NU91-woordvoerder Michel van Erp. Zondag loopt een ultimatum van de vakbonden af.

Waardering

De werkgevers bieden een loonsverhoging van 3,5% vanaf 1 augustus 2022, een eenmalige uitkering van 3,5% over 2021 en een verhoging van de onregelmatigheidstoeslag. „Hiermee nemen de NFU en de academische ziekenhuizen hun verantwoordelijkheid om de impasse van de vastgelopen cao-onderhandelingen te doorbreken”, zo meldt de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) zondagavond. De cao is eind vorig jaar afgelopen. NFU-voorzitter Margriet Schneider zegt in een reactie niet langer te willen wachten op de ’zoveelste vertraging in de de kabinetsformatie’.

„Daarnaast worden afspraken gemaakt voor de verpleegkundige en verzorgende beroepen om zo achterstanden te gaan wegwerken en te komen tot structureel betere waardering en meer zeggenschap over het eigen vak”, zegt Van Erp, die het voorstel aan de leden zal voorleggen. De bonden hadden 3% geëist.

De bonden FNV Zorg & Welzijn, FBZ, CNV Zorg & Welzijn en LAD verklaarden na de mislukte laatste overlegronde met bemiddelaars twee maanden geleden al dat hen weinig restte om actie te voeren. De cao is van toepassing op de 80.000 medewerkers van academische ziekenhuizen.