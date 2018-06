'Overname SNS Securities door NIBC bijna rond'

Van de redactie DFT

Dat schrijft het FD op basis van ingewijden. De overname zou nog voor de kerst rond moeten zijn. SNS Securities staat al ruim een jaar in de etalage. Sinds SNS na de nationalisatie een consumentenbank moet worden, past het effectenhuis er niet meer bij. In februari bleek dat NIBC en Kepler Cheuvreux nog als enige geïnteresseerd waren.

Dat de overname zoveel tijd in beslag neemt, is te wijten aan ruzie over de bonussen. NIBC zou werknemers van SNS een laag vast salaris bieden met veel ruimte voor bonussen. Daar is staatsagentschap NLFI, dat namens de Staat de verkoop regelt, echter op tegen.

Wanneer na de verkoop medewerkers een hoge bonus zouden krijgen, kan dat in het verkeerde keelgat schieten van de belastingbetaler. Die mocht namelijk bijspringen om SNS overeind te houden.