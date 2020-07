Vijfde omzet verfmaker AkzoNobel verdampt door coronacrisis

Dat meldt AkzoNobel in een tweede tussentijds handelsbericht. Op 11 juni kondigde AkzoNobel aan dat de coronacrisis een diep gat zou slaan in de financiële resultaten. In april en mei lag de omzet nog respectievelijk 30% en 20% lager dan vorig jaar. Vooral de divisie decoratieve verven is sterk aangetrokken. De afgelopen maanden zag AkzoNobel de verkoop van huis-, tuin- en keukenverven instorten, omdat door de lockdown bouwmarkten wereldwijd gesloten waren.

In China ligt de verkoop inmiddels alweer bijna op het niveau van voor de corona-uitbraak. In andere regio’s ligt de vraag nog wel achter op vorig jaar. De verkoop van verven voor de autoindustrie en luchtvaart ligt wereldwijd zoals verwacht nog zwaar onder druk.

Waar AkzoNobel zijn streven van een winstmarge van 15% in dit jaar even ’on hold’ had gezet, zag de verfmaker die toch verbeteren van 13,7% eind 2019 tot 14% dit tweede kwartaal. Tijdelijke kostenbeperkende maatregelen compenseren de lagere vraag uit de markt.

De omzet zal in het tweede kwartaal met €1,99 miljard in het tweede kwartaal 19% lager liggen dan in dezelfde periode vorig jaar. De aangepaste operantionele winst daalt van €305 miljoen naar €238 miljoen. Dat is een daling van 22%, maar fors hoger dan de €179 miljoen waar analisten op rekenden.

AkzoNobel presenteert op 22 juli zijn halfjaarcijfers.