Oliebedrijven drukken Nikkei

Uit herziene cijfers van de Japanse overheid bleek dat de economie in het afgelopen kwartaal met 1 procent op jaarbasis is gegroeid. Eerder werd nog gemeld dat de derde economie ter wereld in het derde kwartaal met 0,8 procent was gekrompen en daarmee opnieuw in een recessie was weggezakt.

De Japanse oliebedrijven Inpex en Japan Petroleum Exploration verloren 5 en 3,8 procent, nadat de olieprijzen tijdens de Aziatische handelssessie rond de laagste niveaus in zeven jaar bleven hangen.

Elders in het Verre Oosten gingen de beurzen eveneens omlaag. De All Ordinaries in Sydney eindigde 0,9 procent in de min. De Kospi in Seoul verloor 0,8 procent en de Hang Seng-index in Hongkong zakte 1,6 procent. De Chinese Shanghai Composite leverde 1 procent in, nadat was gebleken dat de Chinese export in november voor de vijfde maand op rij is afgenomen.