Klanten halen ruim miljard weg na nieuwe tarieven Volksbank

De banken van Volksbank introduceerden die jaar maandelijkse tarieven, waarbij klanten een vast tarief moeten betalen voor een pakket waar zowel een betaal- als een spaarrekening zit. Voor klanten die alleen een spaarrekening aanhouden bij de banken, is dat niet voordelig. Particuliere klanten betalen sinds juli bij SNS €2,55 per maand en bij Regiobank €2,75 en sinds oktober €2,20 bij ASN Bank.

Als gevolg daarvan zag Volksbank de totale hoeveelheid spaartegoeden met €1,1 miljard afnemen tot €44,5 miljard. Het aantal klanten daalde daardoor met 182.000 tot 3,3 miljoen. Geen van de andere banken die tot nu toe jaarcijfers publiceerden zagen de spaartegoeden afnemen.

Klantverlies

De spaarrentes die de banken van Volksbank biedt, zijn niet aan de hoge kant. Met een vrijdag aangekondigde verhoging tot 0,4% bij ASN en een half procent bij SNS en Regiobank [er 1 maart, zitten de banken van Volksbank niet bij de koplopers.

Volgens ceo Martijn Gribnau was de omvang van het verlies van spaargeld door de actie van te voren voorzien en was de omslag in de rente begin dit jaar -waardoor het aantrekken van spaargeld weer aantrekkelijk is geworden voor banken- geen reden om de invoering van de tarieven te laten varen. „Mensen zijn gewend geweest dat bankieren gratis was, maar dat kan niet”, zei hij in een toelichting.

Volgens Gribnau stond tegenover de vele klanten met alleen een spaarrekening die hadden opgezegd vanwege het tarief, ’een groot aantal klanten’ een extra product zijn gaan afnemen. In de cijfers is dat echter niet terug te zien. De groei van het aantal nieuwe klanten die meer dan één product afnemen, was in 2022 niet veel groter dan in 2021. Van de ruim 3 miljoen klanten van Volksbank neemt nog steeds tweederde maar één product af.

Winst groeit weer

De winst van Volksbank, die volledig in handen is van de Staat, steeg voor het eerst in drie jaar weer dankzij het rentebeleid van de ECB, hogere inkomsten uit provisies en de tarieven op betaalrekeningen die klanten betalen. De winst kwam 18% hoger uit op €191 miljoen uit €965 miljoen omzet. Van de winst gaat €90 miljoen als dividend naar de schatkist.

De bank leunt zwaar op rente-inkomsten, die 88% van de omzet uitmaken. De bank moest afgelopen jaar weer meer in de stroppenpot stoppen wegens risico’s op leningen nu het economisch klimaat verslechtert. In 2021 kon Volksbank de pot nog met €58 miljoen verkleinen, in 2022 moest er €52 miljoen bij.