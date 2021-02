Wall Street bevriest vlak voor nieuwe records

De Dow Jones-index opent 0,2% lager, na 0,8% winst maandagavond, net als de S&P 500 en technologiebeurs Nasdaq. Dat boekte zes winstdagen op rij.

Veel beleggers wachten af, ze nemen een adempauze na de nieuwste winstreeks afgelopen dagen, constateren brokers. Handelaren kijken naar de kwartaalcijfers vandaag van onder meer Cisco, Lyft en Twitter.

Het handelssentiment is volatiel. Bitcoin bereikte even de grens van bijna $50.000, mede nadat Tesla meldde voor $1,5 miljard bitcoins en goud te hebben gekocht. De euro versterkte zich met 0,4% tegen de dollar bij $1,20949.

Een domper kwam uit de Super Bowl-organisatie: zij heeft net de honderd miljoen kijkers niet bereikt met de wedstrijd van zondag, waar de Tampa Bay Buccaneers wonnen van Kansas City Chiefs. Mede door de geflatteerde 31-9 uitslag, verloren kijkers volgens marktonderzoeker Nielsen snel interesse.

Autobedrijven krijgen dinsdag mogelijk steun op Wall Street, hoewel Nissan een omzetdaling van 11% moest melden. China moedigt met een grootschalig staatsprogramma de verkoop van elektrische auto’s aan. Dat zou leiden tot investeringen in toeleveranciers aan de grote Chinese markt. Tesla zakt 1,3%

Glu Mobile knalt

De centrale bank van China gaf bovendien voor een record van 3,58 biljoen aan nieuwe leningen uit, zo meldde Peking.

Kledingproducent HanesBrands (Champion) troeft inschattingen van de markt voor de winst per aandeel af, met 9 dollarcent per aandeel tot $0,38. Ook de omzet groeit sterker dan gedacht. De koers stijgt 23%.

Het aandeel Glu Mobile speelde zich in New York in de kijker: het won 33% nadat gamebouwer Electronic Arts (EA, +1,8%) de specialist in mobiele games voor smartphones overnam tegen $2,4 miljard. Sectorgenoot Activision Blizard stijgt 3%.

Cosmeticamerk Coty (-14%) meldt een nettowinst van $0,17 per aandeel over het laatste kwartaal, $0,10 was de verwachting. De omzet daalde met 16% op jaarbasis.

Twitter en Netflix winnen 2%. Baidu en NetEase stijgen 5,5%.

Take Two Interactive verrast negatief (-7,2% koersdaling) met zijn kwartaalcijfers de analistenverwachtingen. Het profiteert van de grote vraag naar videogames als GTA. Zijn aandeel staat onder druk: het Take Two meldt geen nieuwe release voor een volgende game.

DSM-sectorgenoot DuPont rapporteert $0,06 per aandeel meer te bieden aan aandeelhouders, bij een totaal van $0,95 per aandeel. De industriële productenmaker troeft Wall Street-verwachtingen af.

Farmaceut Eli Lily vervangt zijn financieel directeur: Josh Smiley had een ongepaste relatie met een medewerkster. Het in 1876 opgericht door de farmaceutische chemicus Eli Lily krijgt vicepresident Ashkenazi als vervanger op die post.

Simon Property Group (+4,5%) is in de VS de grootste uitbater van malls met winkelketens. Het verwacht meer winst te kunnen maken. Het ziet herstel van inkomsten bij zijn zakelijke huurders.

Edgewell maakt scheermesjes van Wilkinson. Zijn consumentenmerken Schick, Edge en Playtex komen met $0,43 per aandeel boven verwachting uit met de laatste kwartaalresultaten.

Cannabisproducent Cannopy meldt minder verlies dan analisten hebben berekend. Vanaf 1 april denkt het in zijn volgende boekjaar winstgevend te kunnen ijn, aldus zijn topman.

Zorgtechnologiebedrijf Philips heeft zijn Amerikaanse branchegenoot BioTelemetry binnengesleept. Met zijn apparatuur kan het de gezondheid van hartpatiënten op afstand volgen.