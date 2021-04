Financieel

AEX dringt malaise Philips bijna geheel weg

De AEX ging maandag nipt lager over de streep na lange tijd onder druk te hebben gestaan vanwege de malaise bij Philips na zwak ontvangen resultaten. Shell en ING gaven steun aan de handel. Unibail Rodamco viel het meest in de smaak. In de Midkap bezorgt PostNL beleggers een feestdag.