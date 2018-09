Aandelen massaal in de uitverkoop

Waar vorige week weinig spannends te melden was, is het beeld op de financiële markten nu compleet gekeerd. Gisteren zijn de wereldwijde aandelenmarkten over de hele linie hard onderuit gegaan en in Europa eindigden de belangrijkste indices 3,5% lager, het grootste verlies sinds 24 augustus. Daar bleef het overigens niet bij, de futures zakten later op de avond weg tot een stand van zelfs -5%.

De vervolgdaling was mede te verklaren aan de oplopende verliezen op Wall Street. In eerste instantie hielden de Amerikaanse aandelenmarkten zich relatief sterk. Later tijdens de sessie liet Yellen echter opnieuw doorschemeren dat de Amerikaanse economie sterk genoeg is voor een eerste renteverhoging. Daarmee lijkt het dat de markten het steeds minder moeten stellen met de gulheid van centrale bankiers, iets wat schijnbaar menig belegger toch de nodige angst inboezemt.

Alle sectoren van de S&P 500 eindigden in het rood, waarbij health care en energy met verliezen van 2,21% respectievelijk 2,01% onderaan bungelden. De index zelf verloor 1,44% en sloot op 2.049 punten. De NASDAQ moest het eveneens ontgelden en de technologie-index sloot 1,67% lager.

Rentes door het dak

Op de obligatiemarkten was het in de middag eenrichtingsverkeer. In Europa zakten de obligatiefutures van 10-jaars staatsleningen als een baksteen in elkaar en dat betekent een stijgende rente gezien de inverse relatie tussen de yield en de prijs van obligaties. Alleen het verlengen van het opkoopprogramma van de ECB tot maart 2017 was beduidend minder ruim dan waar vanuit de markt op werd gerekend. Het gevolg was dat partijen massaal staatsobligaties in de uitverkoop deden nu de ECB geen grotere hoeveelheden gaat opkopen. Het gevolg is dat de Duitse 10-jaarsrente met bijna 20 basispunten toenam tot 0,66%.

In Amerika vond een soortgelijke beweging plaats, waar zowel korte als langer lopende rentes omhoogschoten en inmiddels vrijwel allemaal rond de hoogste stand van het jaar noteren. Dit is een duidelijk teken van een aankomende renteverhoging door de Fed.

Euro ontploft

Kortstondig tikte de euro de laagste koers van de afgelopen maanden aan voordat met alle geweld de weg omhoog werd ingezet. De teleurstelling van de markt in Draghi en daarmee de ECB was hierbij duidelijk zichtbaar. In de uren die volgden wist de munt ruim 400 pips aan te sterken en eindigde deze rond de $1,094. Een enorme opleving, al levert dit gezien de neerwaartse beweging in de afgelopen maanden slechts een half herstel op.

De grote vraag is hoe de wisselkoers de komende weken gaat ontwikkelen. Na het banenrapport van vandaag liggen zo goed als alle kaarten op tafel die van belang zijn voor de Fed om de rente te verhogen. Zijn de teleurstellende stappen van Draghi overheersend om verder op te veren of gooit een aankomende renteverhoging in Amerika roet in het eten?

Azië roodgekleurd

Op de Aziatische markten staan alle beurzen in het rood vanochtend. De “risk-off” situatie waarin we nu zijn beland druppelt zo door de hele markt heen. In Japan verliest de Nikkei 2,18% en de 20.000 puntengrens wordt hiermee uit het oog verloren. De Hang Seng index noteert 1% lager en weet de verliezen beperkt te houden. Chinese aandelen staan ook lager en de beursgraadmeter van Shanghai noteert 1,67% in de min. In Zuid-Korea verliest de Kospi 1,02% en de Australische ASX gaat 1,46% onderuit.

Risk off

Belegger moeten rekening houden met wederom een dag vol beweging op de aandelenmarkten. De Amerikaanse futures zijn in de nachtelijke sessie licht opgelopen en zorgen ervoor dat bij opening van Europa de verliezen binnen de perken blijven. Naar verwachting starten de AEX en DAX tussen de 0,4% en 0,6% lager.

- S&P 500 future +0,26%

- NASDAQ future +0,27%

- Olie future +0,22%

- Goud future -0,13%

- AEX future -0,44%

- DAX future -0,60%

- Euro/dollar -0,58%

De grote vraag is hoe het nu verder gaat tot 14:30 uur en of de beurzen kunnen opveren na de deceptie van gisteren. Vaak vindt op dit soort dagen een kortstondig herstel plaats aan het begin van de handel, om daarna de weg naar beneden voort te zetten. Natuurlijk is het vandaag iets anders, juist door het banenrapport. Voor vanmiddag komen de verwachtingen van economen uit op een toename van 200.000 nieuwe banen in november met een gelijkblijvend werkloosheidspercentage van 5%. Het belooft daarmee een interessante dag te worden.

Disclaimer:Tycho Schaaf is beleggingsspecialist bij online broker LYNX. De informatie in deze column is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging. De auteur heeft geen positie in één van voornoemde financiële instrumenten.