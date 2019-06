Pinprobleem Albert Heijn door storing firewall

„De firewall werkte dus eigenlijk te goed want hij hield te veel tegen”, aldus de woordvoerder, die benadrukt dat het voor klanten die lang in de rij moesten staan „heel vervelend” is geweest. Ook een tweede firewall van het telecombedrijf die als back-up moest dienen, liet het volgens hem afweten. De pinautomaten bij de kassa’s van Albert Heijn konden daardoor urenlang geen contact maken met het KPN-netwerk.

Schade

Over de omvang van de schade kon hij nog niets zeggen en hij wilde niet vooruitlopen op een eventuele schadeclaim. Ook de drogisterijen van Etos en slijterijen van Gall & Gall werden door de pinstoring getroffen. Ze zijn net als Albert Heijn onderdeel van Ahold Delhaize. Omdat het Tweede Pinksterdag was, waren niet alle filialen open.

Pas dinsdagochtend vroeg was het technische probleem helemaal verholpen. „Met KPN hebben we vannacht met man en macht gewerkt om dit op te lossen”, aldus de woordvoerder. „Alle filialen zijn gewoon opengegaan en er waren geen problemen meer.”

