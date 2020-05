Lichte stijging aantal faillissementen

In de bouw gingen afgelopen week de meeste bedrijven kopje onder. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - In de eerste 21 weken van 2020 zijn er 1.575 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er zestig meer dan in dezelfde periode van 2019. Het CBS spreekt over een licht stijgende trend.