Siemens Nederland na uitkering superdividend uitgekleed

Omdat Siemens een aantal bedrijfsonderdelen zelfstandig naar de beurs heeft gebracht en nog zal brengen, blijven alleen de activiteiten op het gebied van infrastructuur en ’smart mobility’ over in Nederlandse vestiging.

De voorgenomen beursgang van de energietak in de herfst van dit jaar hangt echter niet samen met het vertrek van Winters, die volgende week wordt opgevolgd door Dirk De Bilde.

Winters, een Nederlander, volgde twee jaar geleden na een carriere als financieel directeur op het hoofdkantoor van Siemens, Ab van der Touw op als eerste man in Nederland. Diens vertrek viel samen met de strijd rond de goed renderende windturbinefabriek in Hengelo. Er waren plannen om deze te sluiten ten gunste van fabrieken in Duitsland en Zweden. Uiteindelijk werd ’Hengelo’ verkocht aan VDL uit Eindhoven.

Reorganisatie

„Winters was goed als accountant op het hoofdkantoor in München, maar niet als topman in Nederland. Hij heeft het hele Nederlandse bedrijf de gordijnen in gejaagd”, aldus een een ingewijde.

Twee divisiedirecteuren, Bart Smolders en Gert Bravenboer, zijn in de afgelopen tijd opgestapt. Siemens gaat niet in op verdere vragen op de onrust in de top van het technologieconcern. Winters blijft nog een paar maanden aan als ’adviseur’ van het bedrijf in Den Haag.

Door de reorganisatie zijn straks nog duizend mensen werkzaam voor Siemens Nederland, maar voor het totale Siemensconcern zijn dat een kleine 3000 man in Nederland, aldus een woordvoerder. Dat komt omdat een deel van de activiteiten straks rapporteert aan de eindbazen van de afgesplitste divisies, in plaats van aan het land waarin ze zich bevinden. Daardoor zal omzet en winst van de Siemens Nederland straks naar verwachting lager zijn.

Lage nettowinst

Uit de jaarcijfers van 2019 blijkt dat Siemens Nederland slechts een nettowinst boekte van €3 miljoen op een omzet van €449 miljoen. Er is vorig jaar wel een superdividend is uitgekeerd van €402 miljoen aan de Duitse moedermaatschappij.

„Alle winst wordt uitgekeerd aan onze moedermaatschappij. De winst in 2018 was eenmalig hoog door de afsplitsing van de gezondheidstak and Siemens Mobility”, aldus de zegsman van Siemens Nederland. Dit geld is door de Duitse holding deels weer geïnvesteerd in ons land via de aankoop van softwarebedrijf Mendix in Rotterdam, aldus Siemens.