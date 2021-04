Yarden: uitvaarten betaald ondanks financiële problemen

Yarden meldde deze week dat een belangrijke graadmeter voor financiële buffers tot 87% is gezakt, terwijl het verplichte minimum 100% is. In 2019 speelde hetzelfde probleem bij Yarden, dat toen in allerijl een herstelplan moest opstellen en op zoek moest naar een overnamepartij.

Snel en soepel

„Iedereen verwacht dat dit snel en soepel wordt opgelost en we hebben nog voldoende middelen om onze klanten te helpen bij crematies of begrafenissen”, zegt De Groot. Hij wijt de nieuwe problemen aan aanhoudend lage rentes, waardoor de verplichtingen voor de verzekeraar toenemen. „We hebben in beginsel voldoende middelen in kas. Maar daarbovenop moet je meer buffers hebben.”

Toezichthouder De Nederlandsche Bank heeft Yarden tot 4 augustus de tijd gegeven om een herstelplan op te stellen, drie maanden langer dan de aanvankelijke deadline. „Dat doen ze niet als ze geen vertrouwen hebben. Dan zouden de duimschroeven worden aangedraaid”, meent De Groot.

Blijvende oplossing

Uiteindelijk moet een overname van Yarden zorgen voor een blijvende oplossing voor de bufferproblemen. De uitvaartdirecteur rekent erop dat een koper al voor die deadline is gevonden. Yarden verkoopt voorlopig geen nieuwe verzekeringen en twintig van de circa honderd banen bij het verzekeringsbedrijf verdwijnen.

Yarden kwam twee jaar geleden in de problemen doordat honderdduizenden polissen veel te duur uitvielen. De verzekeraar moest volgens oude afspraken voor alle kosten van een uitvaart opdraaien, maar die werden steeds duurder terwijl Yarden dat door lage rentes niet kon opvangen. Een eenzijdige versobering van de polisvoorwaarden, die na veel juridisch verzet kon worden doorgevoerd, bood uitkomst. Een nieuwe versobering van de voorwaarden door Yarden is uitgesloten.

Dela

Door de rechtszaken zag branchegenoot Dela vorig jaar af van de overname van Yarden. Nu is er opnieuw interesse voor een samenvoeging van Dela en Yarden, bevestigt De Groot. „Maar er zijn ook andere kapitaalkrachtige partijen die weten dat we een in kern gezonde portefeuille hebben, maar dan kan het karakter van de coöperatie Yarden veranderen.”