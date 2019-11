’Je benen droegen de stad’

Een dikke knuffel van burgemeester Halsema. Ⓒ ANP

„Als jij sprookjes danste, voelden wij ons prinsen en prinsessen. Als jij een tragedie uitvoerde, brak ons hart. Als jij over het toneel zweefde, voelden wij ons - even - gewichtloos. Na de voltooiing van zijn Schone Slaapster schreef Tsjaikovsky in een brief: ’Deze armen hebben een berg opgetild’. In jouw geval zou ik zeggen: Deze benen hebben onze hele stad gedragen. Wij zijn heel trots op je.”