Nederlander hoogste baas bij Batavia Stad-moeder

Ambagtsheer was al sinds medio vorig jaar operationeel directeur van Via Outlets. Het bedrijf heeft in Europa elf outletcenters, die vorig jaar samen 30 miljoen bezoekers langs kregen. Zij deden er voor in totaal €1,1 miljard inkopen. De belangrijkste aandeelhouders zijn de Nederlandse pensioenbelegger APG en het Britse vastgoedbedrijf Hammerson.

Via Outlets kwam dinsdag tegelijk met het nieuws over de benoeming van Ambagtsheer met wat cijfers over het eerste halfjaar. In die periode groeiden de verkopen met 10% ten opzichte van een jaar eerder.

Batavia Stad, het oudste outletcentrum in Nederland

De sterkste groei vond volgens Via Outlets plaats in Batavia Stad. Hier groeide het bezoek met 19%, bij 12% hogere verkopen. Dit was volgens de keten vooral te danken aan vernieuwingen in het outletdorp. Zo werd er flink vertimmerd en verschenen het afgelopen half jaar onder meer winkels van New Balance, Mart Visser and Only.