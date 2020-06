Onze ambassadeur in Singapore open over borstkanker

De bijna drie jaar in Singapore wonende ambassadeur Vonno, die ons land ook vertegenwoordigt in oliestaat Brunei, komt mede op voor de belangen van de circa 10.000 Nederlanders aldaar. Ze werkt door, terwijl ze in Singapore onder behandeling is voor borstkanker. Ze is open over haar ziekte: „Er is soms een cultuur van schaamte rondom kanker hebben en sommige mensen verbergen hun ziekte daarom een beetje. Gelukkig kan ik als ambassadeur uitdragen dat je als Nederlander gewoon jezelf kunt zijn in alle opzichten. Je kunt onder behandeling zijn en toch ook naar je werk gaan.”

Ze vervolgt: „Diplomatie is een contactsport. In de coronatijden gaan veel dingen moeilijker. Maar juist nu moeten we er zijn voor de Nederlanders. De kanker heeft me niet weerhouden om samen met mijn team de vele gestrande Nederlanders te helpen repatriëren. En inmiddels zijn we druk bezig met digitale handelsmissies en webinars. Nederlanders blijven vindingrijk. Ik ben er trots op dat ik hen mag vertegenwoordigen in Singapore.”

De openheid over haar ziekte wordt gezien de vele reacties op haar LinkedIn-pagina erg gewaardeerd. Behalve steunbetuigingen wordt haar transparantie geprezen. Vonno: „Ik heb dit bewust geplaatst omdat ik als ambassadeur wil staan voor een open en vrij Nederland zonder stigma’s. Ik merk dat het helpt om dingen bespreekbaar te maken. Vaak wordt iets ook weer ’gewoon’ en kan je door met de inhoud. Ik ben ook blij met mijn werkgever - ministerie van Buitenlandse Zaken - die mij de ruimte geeft om naar het ziekenhuis te gaan als het echt moet, maar verder accepteert dat ik gewoon aan het werk kan.”