Wall Street eindigt beursweek positief

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met duidelijke winsten de handel uitgegaan. De handelsvrees leek voor even naar de achtergrond te verdwijnen, geholpen door geluiden over extra stimuleringsmaatregelen door centrale banken. Vooral chipbedrijven stonden in de schijnwerpers nadat toeleverancier Applied Materials en producent van chips en grafische kaarten Nvidia met resultaten kwamen.