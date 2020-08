Verzekeraar vergist zich in eigen kleine lettertjes

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Tolk nodig bij een juridisch conflict met iemand die geen Nederlands spreekt? Dan moet je rechtsbijstandsverzekering die betalen. Dat verzekeraars die bepaling in hun eigen kleine lettertjes lang niet altijd in acht nemen, blijkt uit een uitspraak van klachteninstituut Kifid over een man die grote problemen met zijn aannemer had.