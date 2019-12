'Basic-Fit kan nog meer aan leden verdienen'

Verder wil Basic-Fit de kosten terugbrengen als percentage van de omzet. In de Benelux gaat Basic-Fit bijvoorbeeld minder uitgeven aan reclame door kortere reclamespotjes op televisie uit te zenden.

Basic-Fit ziet mogelijkheden om nog verder uit te breiden in de landen waar de uitbater van fitnesscentra al actief is, schrijven de analisten. Met name in Frankrijk en Spanje zit nog veel groei. Toch is het groeidoel in Spanje met circa 450 vestigingen een stuk lager dan de ongeveer 950 vestigingen die Basic-Fit in Frankrijk wil hebben. Dat is echter verklaarbaar door de grotere concurrentie op de Spaanse markt.

Mogelijke uitbreiding

De fitnessketen heeft verschillende landen onderzocht voor een mogelijke uitbreiding, maar denkt dat pas in de komende jaren te doen. ING verwacht dat Portugal en Duitsland de landen zijn waar Basic-Fit het meest naar kijkt. In Duitsland zou dat ook met een overname van een keten als McFit kunnen. Dat scenario heeft de voorkeur van de ING-kenners, die wel denken dat Basic-Fit dan aandelen moet uitgeven om zo'n overname te bekostigen.

ING heeft een buy-advies voor Basic-Fit met een koersdoel van 38,25 euro. Het aandeel Basic-Fit stond dinsdag rond 11.30 uur 0,5 procent lager op 31,90 euro.