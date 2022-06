Premium Het beste van De Telegraaf

Column: is dit het omslagpunt voor de euro?

Door Joost Derks Kopieer naar clipboard

Voorzitster Christine Lagarde van de ECB heeft onlangs laten doorschemeren dat er bij de vergadering op 21 juli een eerste renteverhoging kan komen. Ⓒ ANP/HH

Je euro wordt steeds minder waard: niet alleen in Nederland maar ook over de grens. Langzaam maar zeker krijgt de munt echter weer de wind in de rug op valutamarkten.