Berichten over heffingen drukken sentiment Wall Street

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag overwegend lager gesloten. Eerdere winsten verdampten na berichten dat de Verenigde Staten eerder opgelegde heffingen op Chinese producten voorlopig niet zullen terugdraaien. Ze zouden gelden als stok achter de deur. Verder stonden financiële fondsen in de schijnwerpers nadat een reeks banken de boeken openden.