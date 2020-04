Kleine pensioenen mogen automatisch over

Bekijk ook: Kink in de kabel bij kleine pensioenen

Koolmees heeft nu toegezegd dat pensioenuitvoerders automatisch kleine pensioenen kunnen overdragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder. Dat betekent dat het niet alleen het geval is je van baan wisselt, maar ook in andere gevallen. Dat was voorheen niet mogelijk.

Kleine pensioenen

Daardoor waren er per saldo 6 miljoen kleine pensioenen die niet konden worden overgedragen, volgens de organisaties. Die kleine pensioenen mogen per 2022 wel worden overgedragen, zegt Koolmees.

Bekijk ook: Puntkomma zit overdracht klein pensioen in de weg

‘Door samenvoeging van alle kleine pensioenen, hoe ook ontstaan, worden deze gebundeld tot een aanzienlijker omvang voor deelnemers. Als pensioenuitvoerders kleine pensioenen automatisch mogen overdragen kunnen uitvoeringskosten dalen,’ schrijft de minister in een brief over het onderwerp.

Koolmees wil de wetswijziging per 1 januari 2022 laten ingaan. Pensioenuitvoerders mogen de overdrachten van kleine pensioenen daarvoor al wel zelf regelen.